ÖFB-Rückkehrer Sabitzer: "Müssen ein anderes Gesicht zeigen"

Marcel Sabitzer ist zurück im Kreise der Nationalmannschaft. Der Steirer hatte zuletzt die Spiele im September wegen einer Blessur verpasst und musste von der Coach aus mit ansehen, wie sich seine Kollegen gegen Moldawien schwer taten, gegen Israel blamierten und letztlich auch gegen Schottland untergingen.

"Das war spielerisch sicher nicht das, was wir uns vorstellen", sagt der 27-Jährige aus der Beobachterrolle. "Gegen Moldawien hatte man wenig Vorbereitungszeit, gegen Israel gab es dann das Déjà-vu und danach war es auch gegen Schottland sehr dünn." Insgesamt, so der Mittelfeldspieler, sei "spielerisch wenig Zug drin" gewesen. "Da gilt es nun, ein anderes Gesicht zu zeigen."

In welcher Rolle er selbst mitwirken wird am Samstag auf den Färöer Inseln oder dann am Dienstag in Kopenhagen? "Der Trainer wird schon einen Plan mit mir haben", sagt Sabitzer, der sich selbst während der EURO als "ehemaliger Offensivspieler" bezeichnet hat. Tatsächlich ist er bei RB Leipzig vom offensiven Flügel oder Halbstürmer zum zentralen, teils defensiven Mittelfeldspieler umfunktioniert worden. Als solcher wurde er nun auch von Trainer Julian Nagelsmann zu den Bayern mitgenommen.