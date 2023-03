ÖFB-Team gegen Aserbaidschan: Fußball als Werkzeug korrupter Politik

Die Nummer 121 der FIFA-Weltrangliste hat in der Hauptstadt Baku ein ansehnliches Nationalstadion, wo es am 16. Oktober zum Rückspiel kommt. Die Spielstätte ist ein Projekt von Präsident Ilham Alijew, dessen Clan seit dem Zusammenbruch der UdSSR hier immer an der Macht war.

Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen ist ein Werkzeug der aserischen Politik: 2013 stieg das staatliche Ölunternehmen Socar bei der UEFA als Sponsor ein, 2015 eröffnete das Nationalstadion, dort fanden die Olympischen Europaspiele statt. Wenig später kam die Formel 1 ins Land. 2019 war Baku Spielort des Europa-League-Finales und 2021 Gastgeber bei vier EM-Spielen.