ÖFB-Team: Ein erster Test für den Debütanten Monschein

Er freute sich auf das Nationalteam wie ein kleiner Bub auf das Weihnachtsfest. Christoph Monschein, Stürmer der Wiener Austria, befindet sich erstmals überhaupt in seiner Karriere in dem erlauchten Kreis auserwählter Kicker. Vergangene Woche befand er sich zwischen den Trainings in der Austria-Kabine, als der Anruf kam. „Es war eine unbekannte Nummer, der Teammanager war dran“, erinnert sich Monschein. „Ich habe mich extrem gefreut, habe jetzt noch kaum Worte dafür. Unvorstellbar.“ Kleinlaut fügte er an. „Ich bin ein bisschen nervös. Ich spüre die Anspannung.“

Am Sonntagabend checkte er im Teamhotel in Pörtschach ein und begab sich auf Neuland. Denn bis auf Peter Zulj, mit dem er kurz bei der Admira gespielt hatte, kennt er niemanden persönlich. Die ÖFB-Elf bereitet sich auf die Nations-League-Spiele in Oslo gegen Norwegen (3. September) und in Klagenfurt gegen Rumänien (7. September) vor.