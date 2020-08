Österreichs Teamspieler zwischen Übung und Praxis

Es gab noch nie einen Lehrgang, bei dem beim Großteil der Spieler das letzte Bewerbspiel so lange her ist wie diesmal. Zwar sind alle schon in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison, die in Österreich am 11. September und in Deutschland eine Woche später beginnt, aber manche haben seit zwei Monaten nur Testspiele ihrer Klubs absolviert.

Ein Überblick:

72 Tage ist es her, dass Michael Gregoritsch zuletzt ein Pflichtspiel absolvieren durfte. Das war ein 1:4 mit Schalke gegen Wolfsburg am 20. Juni. Danach wechselte er zurück nach Augsburg.

65 Tage Match-Pause seit dem jüngsten Pflichtspiel hatten jene Legionäre der deutschen Bundesliga, die in der letzten Runde am 27. Juni im Einsatz, danach aber nicht mehr international vertreten waren. Das betrifft Mönchengladbachs Stefan Lainer ebenso wie Stefan Posch, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner (alle Hoffenheim), Philipp Lienhart (Freiburg), Karim Onisiwo (Mainz) und Christopher Trimmel (Union Berlin).

57 Tage ist es her, dass die Salzburger Cican Stankovic, Andreas Ulmer und Maximilian Wöber ihr letztes Bewerbspiel bestritten haben. Das war am 5. Juli der 3:0-Sieg gegen den LASK in der letzten Runde der Vorsaison. Das Cupspiel der Salzburger am Samstag gegen SW Bregenz musste aufgrund eines Corona-Falls bei den Vorarlbergern verschoben werden.