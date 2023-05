ÖFB-Star Sabitzer über Bayern-Coach Tuchel: "Gab keinen Kontakt"

Der vom FC Bayern München an Manchester United ausgeliehene Marcel Sabitzer hat nach eigener Aussage noch kein Perspektiv-Gespräch mit Thomas Tuchel geführt. "Also bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch", sagte der österreichische Teamspieler im Interview mit Sky: "Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden."