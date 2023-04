Sabitzer über Transfergerüchte: "Bin ab Juli wieder Bayern-Spieler"

Am Donnerstag könnte der 29-Jährige nach mehreren Startelf-Einsätzen in der Liga auch im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Sevilla von Beginn an dabei sein, auch weil Marcus Rashford verletzt pausieren muss. Allgemein ist die Konkurrenz bei den Red Devils unter anderem durch das Comeback von Christian Eriksen aber wieder größer geworden.