Krise in München: Bayern-Star Müller fordert "Goldfisch-Mentalität"

Der deutsche Nationalspieler Thomas Müller wünscht sich im Meisterschafts-Endspurt von seinen Teamkollegen beim FC Bayern eine "Goldfisch-Mentalität". In seinem Newsletter erklärte der Ex-Weltmeister: "Mit einem Gedächtnis von nur 10 Sekunden ist da automatisches Nach-vorne Blicken angesagt. Das gilt jetzt auch für uns." In der aktuellen Phase müssen "wir die vergangenen Spiele und Erlebnisse abschütteln und uns auf das konzentrieren, was jetzt wichtig ist", betonte der 33-Jährige.