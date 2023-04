Zurück an der Spitze: FC Bayern nach Sieg wieder Tabellenführer

Der FC Bayern steht wieder an der Spitze der deutschen Bundesliga. Der Rekordchampion und Titelverteidiger mühte sich am Sonntag zu einem 2:0-Heimsieg über Schlusslicht Hertha BSC und liegt damit vier Runden vor Schluss einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB war bereits am Freitag beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Tore für die Münchner erzielten Serge Gnabry (69.) und Kingsley Coman (79.).