ÖFB-Präsident Windtner: "Ergebnisse sind das Wichtigste"

Es war ein verrücktes Länderspieljahr, das erst im Herbst angepfiffen wurde. Acht Matches in drei Monaten brachten den Gruppensieg in der Nations League und den Aufstieg in die Liga A. Alles Eitel Wonne also beim ÖFB? Der KURIER fragte bei Präsidenten Leo Windtner nach.

Mit welcher Schlagzeile würden Sie das Jahr 2020 aus Sicht des ÖFB bilanzieren?

Leo Windtner: Es war das skurrilste Länderspieljahr.

Was genau war dermaßen schwierig dabei?

Der Umstand, dass eigentlich nichts vorhersehbar gewesen ist, sondern sich die Situation binnen von Stunden geändert hat und man darauf sofort reagieren hat müssen. Dabei hat der gesamte Staff des ÖFB wirklich professionell agiert und nicht nur reagiert, sondern immer wieder auch die Weichenstellungen betrieben.