Schlecht verteidigt? ÖFB-Teamchef Foda reagiert gereizt

Österreichs Fußball Nationalteam kann am Mittwoch den Gruppensieg in der Nations League fixieren. Dafür reicht gegen eine neu zusammengewürfelte Mannschaft aus Norwegen (das A-Team durfte wegen eines Corona-Falls das Land nicht verlassen, Anm.) schon ein Remis.

Franco Foda hat nun, wie er am Dienstag in der Pressekonferenz verkündet hat, den Montag vorwiegend damit verbracht, „bis in die Nacht“ Informationen über den unbekannten Gegner einzuholen. Mit Sicherheit hat der Teamchef aber auch das Spiel seiner Mannschaft gegen Nordirland am Sonntag noch einmal analysiert. Dabei gerieten die Österreicher zunächst in Rückstand, gewannen danach aber noch mit 2:1.