Norwegen warnt vor ÖFB-Spiel: "Kann zu Infektionen kommen"

Der Direktor der norwegischen Gesundheitsbehörde hat die UEFA aufgefordert, aufgrund der Infektionsgefahr in Europa internationale Fußballspiele und Turniere abzusagen. In einem Interview mit dem Norwegischen Rundfunk NRK sagte Björn Guldvog am Montagabend: "Für eine gewisse Zeit ist es nicht so ratsam, sich bei internationalen Großveranstaltungen und Spielen zu treffen."

In einem Brief an die UEFA und den norwegischen Fußballverband (NFF) habe er empfohlen, sich die Infektionssituation genauer ansehen, sagte Guldvog. Angesichts der Infektionsraten, die man derzeit in Europa habe, sei es schwer vorstellbar, dass ein UEFA-Protokoll engmaschig genug sein könne. "Wir sehen, dass immer mehr in ihren Mannschaften infiziert werden."