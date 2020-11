Riskiert Haaland am Samstag wegen Hertha zwei Jahre Haft?

Die angeordnete häusliche Quarantäne für die Nationalspieler von Österreichs Fußball-Nations-League Gegner Norwegen sorgt auch bei deren Klubs für Verwirrung. Bei Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland etwa war am Montag noch ungeklärt, ob er am Samstag in der deutschen Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin auflaufen darf. Meldungen aus Norwegen, dass dem 20-Jährigen wie anderen Teamspielern im Fall eines Einsatzes eine Geldstrafe droht, sorgten in Dortmund für Befremden.

Haaland und Co. waren am Sonntag aus dem Teamquartier in Oslo entlassen worden. Die norwegischen Gesundheitsbehörden verordneten allerdings eine zehntägige häusliche Quarantäne an einem selbst gewählten Ort. Grund dafür ist ein positiver Corona-Befund bei Galatasaray-Profi Omar Elabdellaoui. Zum Nations-League-Entscheidungsspiel am Mittwoch in Wien reist daher am Dienstag ein B-Team von nachnominierten Reservisten, von denen nur fünf über A-Team-Erfahrung verfügen.