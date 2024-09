ÖFB-Team in Slowenien: Die ersten Schritte zu einem Riesenziel

Zwei Monate blieben dem Team Zeit, um die Wunde des EURO-Ausscheidens zu schließen. Teamchef Ralf Rangnick meinte in Ljubljana: „Bei einem Verein hätte man wenige Tage später schon das nächste Spiel. Hier musste jeder selbst mit dem Aus klar kommen und für sich damit Frieden schließen.“

Österreichs Nationalteam lässt die EURO mit Anpfiff der Nations League hinter sich, am Freitag (20.45 Uhr, live ORF 1) wartet in Liga-B-Gruppe 3 mit Slowenien eine Truppe, die in ihren jüngsten zehn Länderspielen nur einmal als Verlierer vom Platz ging – im EM-Achtelfinale gegen Portugal erst nach dem Elfmeterschießen. Österreich absolvierte das Abschlusstraining in Klagenfurt, begab sich dann die knapp 90 Kilometer nach Ljubljana, wo man dann das Stadion unter die Lupe nahm.