Kevin Stöger: Das ÖFB-Teambaby ist 31 Jahre alt

Spät aber doch kommt Stöger, der in jungen Jahren nach Deutschland ausgezogen war, zu Teamehren. Mit einem Leuchten in den Augen erzählt er vom Telefonat mit Teamchef Ralf Rangnick.

Reif für das Team

Mit einem Startelf-Debüt in den kommenden zwei Spielen am Freitag in Ljubljana gegen Slowenien und am Montag in Oslo gegen Norwegen rechnet er nicht unbedingt. „Ich hoffe aber, dass ich meine Einsätze erhalte.“ Mit 31 sieht er sich im idealen Fußballeralter, „weil ich fit bin und mittlerweile eine Reife besitze. Ich bin ein g’standener Spieler.“