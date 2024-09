In der Warteschleife: Warum ÖFB-Teamverteidiger Wöber in Leeds Geduld braucht

Natürlich hat er sich bei Borussia Mönchengladbach wohl gefühlt und nichts dagegen gehabt, wäre der Doppelpass in die Verlängerung gegangen.

Bei Leeds muss er sich derzeit hinten anstellen, weil ihn eine Muskelverletzung an der Wade außer Gefecht setzte, Leeds in der Zwischenzeit mit einer intakten Abwehr Siege einfuhr.

Für den Trainer besteht somit kein Grund an der erfolgreichen Formation etwas zu ändern. Das weiß auch der 26-jährige Wiener. "Die Chance, wieder in der Premier League spiele zu können, ist riesig. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel. Da will ich dabei sein."