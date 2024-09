Luxus-Auto von Marko Arnautovic? Was wirklich dahinter steckt

Wie mehrere Medien im deutschsprachigen Raum berichteten, habe sich ÖFB-Stürmerstar Marko Arnautovic einen Rolls Royce Cullinan gekauft. Von "Protz" schrieben manche, von 800.000 Euro Kaufpreis für das Modell des Luxus-Tuners schrieben viele. Der Luxus-SUV habe in der Basis-Ausstattung 571 PS aus einem V12-Motor. Doch die Geschichte stimmt so nicht.

Arnautovic hat das Auto nicht gekauft, wie KURIER-Recherchen ergaben. Er habe nur für einen Bekannten das Bild des Boliden in seiner Instagram-Story geteilt. In der Vergangenheit fuhr Arnautovic gerne Boliden wie den Bentley Continental GT, den Mercedes-Benz C 63 AMG oder den Ferrari F12 Berlinetta. 2021 fuhr er mit einem goldenen Rolls-Royce beim Training der Nationalmannschaft vor.

Zum aktuellen Camp nach Klagenfurt kam der Stürmer von Inter Mailand in einem Lamborghini Urus (Basispreis 260.000 Euro).

Aktuell ist der 35-Jährige ohnehin mehr mit dem runden Leder beschäftigt. Am Freitag startet Österreich in Ljubljana gegen Slowenien in die Nations League. Vermutlich mit Arnautovic in der Startelf und als Kapitän. Das wäre dann sein 117. Länderspiel im ÖFB-Team.