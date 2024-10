Machtstreit im ÖFB: Wie es dazu kam und was bisher geschah

Derzeit steht der aktuelle Präsident Klaus Mitterdorfer unter Druck, bei der Präsidiumssitzung am Freitag im Wiener Hotel Courtyard wird er wohl viel Gegenwind verspüren. Seit dem Abgang von Präsident Windtner steht der ÖFB sprichwörtlich im Leo und versinkt in einem präsidialen Chaos. Was bisher geschah.

Organisiert wird die Wahl immer von Generalsekretär Thomas Hollerer . Dieser soll Milletich zum Sieg verholfen haben, indem er bei der öffentlichen Stimmabgabe die Sitzordnung so wählte, dass es schnell 4:0 für Milletich stand. Von diesem Zwischenstand soll sich der eine oder andere Stimmberechtigte so beeindrucken haben lassen, dass er trotz Zusage für Roland Schmid nun für Milletich votierte. Seither ist Thomas Hollerer bei einem Teil des Präsidiums „unten durch“.

Im Herbst 2023 gab es erstmals Vorwürfe an Präsident Milletich, der als Verleger das ÖFB-Amt dazu benutzt haben soll, Sponsoren für Inserate in seinen Magazinen zu gewinnen. Ende Jänner 2023 trat vom Präsidentenamt zurück. NÖFV-Boss Johann Gartner übernahm interimistisch und liebäugelte auch damit dauerhaft zu bleiben.

Das Versäumnis

Mitterdorfer trat an, um den Konflikt zwischen den Geschäftsführern zu lösen. Er befragte Mitarbeiter, die sich unter dem Versprechen der Vertraulichkeit ihm gegenüber öffneten. Das Resultat: Mitterdorfer verfasste einen drei Seiten langen Brief über Unzulänglichkeiten von Thomas Hollerer. Aus Angst, im Präsidium keine Mehrheit gegen den Generalsekretär zu finden, rührte er aber keinen Finger. Der Brief drang an die Öffentlichkeit, viele Mitarbeiter sind vom Präsidenten enttäuscht.