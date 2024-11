Führungslos, planlos, ratlos: Wie es in der ÖFB-Krise weitergeht

Nachdem die für gestern geplante außerordentliche Sitzung abgesagt wurde, müssen kommenden Freitag bei der nächsten Präsidiumssitzung die ersten Weichen gestellt werden, damit der ÖFB mit einer klaren Führungsstruktur in das sportlich so wichtige Jahr 2025 gehen kann. Denn im März stehen in der Nations Leage die Play-offs gegen Serbien auf dem Programm, danach folgt die WM-Qualifikation.