ÖFB-Frauen verlieren zweites Testspiel gegen Niederlande

Am Dienstagabend kam es auf Malta im Ta'Qali-Oval von La Valletta zu einer deftigen 4:0-Revanche der „Oranje Leeuwinnen“. Der Vize-Weltmeister startete mit hohem Pressing ins Spiel und verwandelte in Minute 13 einen schwach aus dem österreichischen Torraum gespielten Ball zum 0:1 durch Lineth Beerensteyn. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die ÖFB-Frauen keinen Schuss abgegeben – spielten aber aggressiv. Feiersinger (35.) und Wenger (40.) erhielten Gelb. In der 41. Minute traf Lieke Martens durch einen sehenswerten Freistoß zum 0:2.

In der zweiten Halbzeit gelang Beerensteyn (72.) und Esmee Brugts (74.) der Doppelpack zum 4:0. Damit war die Testspiel-Niederlage des ÖFB-Teams besiegelt.