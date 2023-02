Nach Sieg gegen Top-Nation: Freude und Stolz bei ÖFB-Frauen

Allgemein überwog nach dem dritten Testsieg in Folge - nach einem 1:0 gegen Italien und 3:0 gegen die Slowakei im Herbstfinish - klar das Positive. „Mit Blickrichtung Nations League im Herbst war es für unsere Moral wichtig zu sehen, dass wir auch die Möglichkeiten haben, so einen Gegner zu schlagen, weil wir ja dort auch das Ziel haben uns in der Gruppe A zu halten“, verlautete Fuhrmann.

Freude und Selbstbewusstsein

Campbell ist diesbezüglich guter Dinge. „Ich denke wir haben die Qualität und den Ehrgeiz, dass wir mit den ganz großen Nationen einfach mithalten können“, sagte die Altach/Vorderland-Stürmerin. Bei ihr herrschte auch angesichts der Tor-Premiere eine „sehr große“ Freude. „Nach so einem Auftritt gegen einen so starken Gegner kann man sehr selbstbewusst vom Platz gehen und sehr viel mitnehmen“, betonte Campbell.

Das unterstrich auch Zadrazil: „Wir haben gegen die Nummer acht der Welt und einen WM-Teilnehmer 2:1 gewonnen, das spricht für uns. Wir haben wieder sehr viele Erkenntnisse mitnehmen können.“ Mit ihrem 15. Treffer im 105. Länderspiel war sie hauptbeteiligt an der ÖFB-Wende und machte sich auch ein Geschenk anlässlich ihrem 30. Geburtstag am kommenden Sonntag. „Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir wollen näher an die Spitze herankommen, das ist uns heute gelungen“, betonte die ÖFB-Co-Kapitänin. Am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) folgt in Ta'Qali der zweite Teil des Kräftemessens mit den „Oranje Leeuwinnen“.