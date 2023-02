Die ÖFB-Frauen siegen erstmals gegen eine Top-8-Mannschaft

In der 17. Minute war es dann geschehen: Lieke Martens brachte die Niederländerinnen mit einem Schlenzer Marke Traumtor aus 16 Metern ins Kreuzeck in Führung, Torfrau Manuela Zinsberger war ohne Chance.

Nach und nach fanden die Österreicherinnen zwar besser in die Partie, Laura Wienroither hatte in der 34. Minute eine Schusschance, drosch den Ball aber weit übers Tor. Generell fehlte es den Offensivaktionen an der nötigen Präzision, entsprechend ging es mit einem Rückstand in die Pause.