ÖFB-Ass Zadrazil: "Jede Unterstützung für Frauenfußball ist wichtig"

Mit der Bundesliga sind wir leider sehr weit weg von den internationalen Topligen. Da muss man in Österreich in der Breite noch viel, viel stärker werden. In der Spitze sind wir auf dem richtigen Weg.

Sie spielen in Deutschland. Die einstige Top-Liga gerät immer mehr ins Hintertreffen.

Das Niveau in Deutschland ist enorm hoch. Wir sind mit Bayern in der Champions League nur knapp gescheitert, Wolfsburg stand im Semifinale.

Mag sein, aber andere Ligen haben enorm aufgeholt.

In England nutzt man das finanzielle Umfeld am besten. Punkto Fernsehen, Marketing und Werbung ist die englische Liga am professionellsten aufgestellt.