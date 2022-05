Rekord bei Titel-Duell: Der Aufschwung erreicht die Frauenliga

Das ÖFB-Team wird am 6. Juli die Frauen-EM im ausverkauften Old Trafford in Manchester vor 75.000 Zuschauern gegen Gastgeber England eröffnen. Auf einer anderen, aber ebenso rekordversprechenden Ebene findet am Samstag das Entscheidungsspiel in Österreichs Frauen-Meisterschaft statt. Serienmeister SKN empfängt in der St. Pöltner NV-Arena ab 15.30 Uhr (ORF Sport+ live) Verfolger Sturm.

Die Grazerinnen haben im Herbst dem Favoriten mit einem 1:1 einen Punkt abgetrotzt, dabei für das bisher einzige SKN-Gegentor der Saison gesorgt und mit den Siegen im Frühjahr die Titelambitionen unterstrichen: Nur zwei Zähler liegt der SKN voran.