Derby mal drei: Heute steigt das große Bundesländerduell

Die magische Marke liegt bei 30. Bislang waren 30 Punkte nach 22 Runden die Hürde, über die je sechs Teams in die Meistergruppe gesprungen sind. Im fünften Jahr seit der Ligareform sind noch fünf Partien bis zur Teilung zu spielen.

Am Samstag stehen gleich drei Bundesländer-Derbys auf dem Programm, am Sonntag will Rapid den ersten von zwei nötigen Siegen für die Top 6 einfahren.

Schauplatz Klagenfurt

Das Jahr 2023 begann für Fußballkärnten katastrophal: Aus im Cup, erstes Ligaspiel verloren – Klagenfurt kämpft ebenso wie der WAC gegen den Absturz, die Trainerroutiniers Peter Pacult und Robin Dutt sind gleichsam gefordert.

Neben Salzburg und Sturm ist lediglich dem WAC die Teilnahme an einer Quali-Gruppe bislang erspart geblieben – noch. Das Derby in Klagenfurt ist für die Wolfsberger mit sechs Punkten Rückstand auf Austria Wien sowie Rang sechs bereits ein Spiel der letzten Chance.