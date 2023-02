Wie Jaissle Mourinho austrickste: "Eine taktische Glanzleistung"

Mourinho war der Meinung, es hätte in der ersten Halbzeit einen klaren Elfmeter für seine Mannschaft geben müssen. Eine Meinung, die er nahezu exklusiv hatte. Doch es ging noch weiter: Salzburg könne sich in der Liga ausruhen, man könne rotieren, weil man die Meisterschaft dominiere. „Sie haben einfache Spiele“, sagte er, „wir spielen in einer Liga, in der jedes Match sehr schwierig ist, in der jeder Punkt für uns Gold wert ist.“ Zur Information: AS Roma empfängt am Sonntag den Drittletzten Hellas Verona. Mourinhos Meinung von Österreichs Liga ist nicht gerade hoch. Oder beginnt er gar schon die Psychospielchen vor dem Rückspiel?