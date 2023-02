Europa-League-Kracher ohne Sieger: Barca und ManUnited mit 2:2

Union Berlin holte ohne den ebenfalls gesperrt fehlenden Christopher Trimmel ein 0:0 bei Ajax Amsterdam. Bei den NiederlĂ€ndern saß Florian Grillitsch auf der Bank. Schachtar Donezk bezwang Stade Rennes in Warschau mit 2:1. In der Conference League scheint Fiorentina durch ein 4:0 bei Braga bereits im Achtelfinale. Trabzonspor gewann gegen den FC Basel ebenfalls mit 1:0 wie FK Karabach-Agdam gegen KAA Gent. FK Bodö/Glimt und Lech Posen trennten sich torlos. Die RĂŒckspiele finden am kommenden Donnerstag statt.