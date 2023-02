Champions League: Liverpool kämpft gegen den Real-Fluch

Real Madrid kämpft unterdessen in der Liga vergeblich um den Anschluss an Spitzenreiter Barcelona, acht Punkte beträgt der Rückstand nach 22 Runden. Mit Alaba, der 30-jährige Wiener agierte bei den jüngsten beiden Liga-Siegen wieder als Linksverteidiger, hatte sich die Truppe von Carlo Ancelotti vor Kurzem aber zum Klub-Weltmeister gekrönt.

In der Premier League fand die Klopp-Elf nach einer bisher durchwachsenen Saison wieder zurück in die Spur. Liverpool kam aber nach dem 2:0 in Newcastle in die Kritik, weil sie die 233 Kilometer in einer halben Stunde im Flieger zurückgelegt haben. Weil nur etwa 72 Stunden zwischen den Spielen liegen, wollte Klopp, dass seine Spieler möglichst viel Regenerationszeit haben. Mit dem Zug oder dem Reisebus hätte der Weg wohl etwa drei Stunden in Anspruch genommen.