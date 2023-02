Wieso der FC Chelsea die Champions League gewinnen sollte

Doch das Risiko bleibt. Unter dem neuen Trainer Graham Potter schied man im FA-Cup ebenso aus, wie im Liga-Pokal. Der Optimismus ist dennoch grenzenlos. Etwa bei Reece James, englischer Teamspieler im Dress der Blues. „Es gibt keinen Titel, den wir nicht gewinnen können. Wann es so weit sein wird, weiß ich nicht, aber mit dem eingeschlagenen Weg und dem Team, das wir hier aufbauen, werden wir eines der besten Teams der Welt werden“, sagt der rechte Verteidiger. Es ist gar nicht so lange her, da war man schon so weit. Frag nach beim deutschen Trainer Thomas Tuchel, der den Klub 2021 zum Sieg in der Champions League und bei der Klub-WM gefĂŒhrt hat.