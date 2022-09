Star-Trainer Tuchel nach Chelsea-Rauswurf: "Bin am Boden zerstört"

Chelsea hatte sich am Mittwoch nach nur sechs Runden der Premier-League-Saison und der Auftaktniederlage in der Champions League von Tuchel getrennt. Sein Vertrag galt noch bis zum Sommer 2024. Noch vor wenigen Wochen hatten britische Medien über eine vorzeitige Vertragsverlängerung spekuliert. Tuchel hatte mit den "Blues" die Champions League, den Supercup und die Club-Weltmeisterschaft gewonnen. In der laufenden Saison holte der Klub unter ihm aber nur zehn Punkte aus sechs Spielen. Am Dienstagabend ging das Auftaktspiel in der "Königsklasse" blamabel mit 0:1 bei Dynamo Zagreb verloren.