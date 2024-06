Dabei hatte er in der allerletzten Runde in Dänemark mit seinem Klub den griffbereiten Meistertitel vergeigt . „Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Außerdem war ich drei Tage danach schon wieder beim Nationalteam, wo alle auch einen Grinser drauf hatten.“ Genau diese Gelassenheit macht den Salzburger stark.

Das Blatt wendete sich, er rückte durch den Ausfall von Alexander Schlager zur Nummer 1 auf und brachte gegen Frankreich eine starke Leistung. „Ich genieße hier jede Sekunde, es ist für mich cool, dabei zu sein und gegen solche Spieler spielen zu dürfen.“

Am Montag war es Mbappe, am Freitag wird es Lewandowski sein. „Wir bereiten uns auf alle Spieler vor, aber klar ist Lewandowski einer der besten Stürmer in Europa der letzten 15 Jahre. Er hat eine brutale Qualität in der Box und kann praktisch mit fast jedem Körperteil ein Tor erzielen. Wir sind gewarnt, machen uns aber keine Sorgen.“