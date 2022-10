ÖFB-Cup: Derbysieg gegen den GAK war für Sturm eine "Qual"

Aus Salzburger Sicht hochverdient war jedenfalls der Kantersieg bei der Admira. „Ich bin stolz und sehr, sehr zufrieden. Das ist keine Geschichte, die man einfach einmal so runterspielt im Cup. Da herrschen eigene Gesetze. Dass man dann von Anfang an so klar und so dominant unterwegs ist, ist aller Ehren wert“, freute sich Coach Matthias Jaissle, der angesichts der schweren Wochen an mehreren Stellen rotierte, etwa Lawrence Agyekum zu seinem Startelfdebüt verhalf und in der zweiten Hälfte weiter rotierte. „Wir konnten auch ein bisschen Körner sparen für die anstehenden Aufgaben. Und es ist immer schön zu sehen, wenn sich die Jungs da nahtlos einfügen.“

So kam auch Stürmer Roko Simic in der zweiten Hälfte in den Genuss von Spielminuten, der Kroate nützte sie, um vom Elfmeterpunkt sein Premierentor zu erzielen (75.). Neben ihm trafen Maximilian Wöber per Freistoß (2.), Strahinja Pavlovic (26.), Benjamin Sesko (32.), Junior Adamu (41.) und Amar Dedic (65.). Für die Partien gegen das nur zwei Punkte dahinter lauernde Sturm sowie am Dienstag ebenfalls zuhause gegen Chelsea sah er seine Truppe gerüstet. „Ich bin froh, das wir die vier Auswärtsspiele hinter uns haben. Jetzt kommen die ganz großen Brocken. Wir sind bestens vorbereitet und haben einen richtigen Lauf.“