Lehrstunde für die Admira: Salzburg im Cup mit 6 Toren

Titelverteidiger Salzburg hat die Achtelfinal-Pflichtaufgabe im Cup souverän gelöst. Am Mittwochabend setzten sich die "Bullen" beim chancenlosen Zweitligisten Admira mit 6:1 (4:0) durch und holten sich vor den Schlager-Heimspielen in der Bundesliga gegen den ersten Verfolger Sturm Graz (Samstag) sowie in der Champions League gegen Chelsea (Dienstag) weiteres Selbstvertrauen.