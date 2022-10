Der Tag begann schon zwischen 15 und 15.30 Uhr. Seit 1997 waren nicht mehr so viele Sturm-Fans in der Gruabm, weil die Schwarz-Weißen seit damals wieder in Liebenau agieren. Am Mittwoch versammelten sich rund 3.000 Sturm-Fans im altehrwürdigen Stadion, um den Marsch zum Stadion in Angriff zu nehmen. Lautstark, aber gesittet. Der Lautsprecher der Fans appellierte an die Gleichgesinnten, brav zu bleiben: „Wir präsentieren uns nicht als Asoziale!“