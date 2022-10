Barisic nach Rapid-Sieg: "Diese innere Unruhe verfolgt uns"

„Gott sei Dank haben wir keine Überstunden gemacht“, sagte Barisic nach dem Arbeitssieg in Wattens. „Es war nicht so klar, wie es am Ende des Tages vom Ergebnis her ausschaut.“ Vor der Pause hätte Rapid die Kontersituationen zu schlecht zu Ende gespielt. „Das war einfach diese innere Unruhe, die uns verfolgt. Das muss man irgendwie abschütteln, aber das dauert ein bisschen.“

Nur zwei Tage hatte Barisic nach der Trennung von Feldhofer Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. „Ich bin glücklich, es war ein schöner Sieg. Das tut sehr, sehr gut“, versicherte der 52-Jährige. Drei eingewechselte Akteure erzielten in den letzten 20 Minuten die entscheidenden Tore. „Die Jungs, die von der Bank gekommen sind, haben uns noch einmal Energie gebracht“, meinte Barisic. „Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt für unser Team. Das müssen wir beibehalten für die Zukunft.“