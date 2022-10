Die Favoriten zittern im Cup und siegen mit ganz späten Toren

Vier Bundesligisten sind am ersten Cup-Abend ins Viertelfinale aufgestiegen. Auf Rapid (4:1 in Wattens) folgten knappe Favoritensiege von Klagenfurt, Ried und dem LASK.

Ähnlich lang spannend wie in Wattens war es für den kommenden Gegner von Rapid in der Liga: Klagenfurt mühte sich in Dornbirn ab.