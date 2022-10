Geglücktes Barisic-Debüt für Rapid im Cup

Hätte sich Zoran Barisic einen Spielfilm für seine Rückkehr auf die Trainerbank wünschen dürfen, er hätte wohl mit solchen Szenen begonnen, wie sie in den ersten Minuten im Gernot-Langes-Stadion zu bestaunen waren. Ein Rapid-Team mit Edelreservist Knasmüllner in der Startelf, das sichtlich hochmotiviert ans Werk geht und schon nach 46 Sekunden durch Burgstaller die erste Torchance vorfindet. Die den Ball und den Tiroler Gegner laufen lässt und in Minute sechs durch einen Kopfball von Grüll – unter kräftiger Mithilfe von Goalie Oswald – hochverdient in Führung geht.

So was nennt man dann wohl Interimstrainereffekt.

Was aber nach diesem rapiden Auftakt nach Maß passierte, das offenbarte einmal mehr, dass die Hütteldorfer nicht von ungefähr so eine Herbstsaison abliefern. Denn die frühe Führung verlieh Rapid keineswegs Rückenwind, vielmehr wurden die Gäste von Minute zu Minute passiver und machten so die WSG selbst stark.

Ogrinec hatte den Ausgleich am Fuß, verstolperte aber (21.), ein Schuss von Sabitzer wurde gerade noch abgeblockt (24.). In der 37. Minute wurden die Rapidler dann für ihre Passivität bestraft. Nach einem weiten Einwurf des Ex-Rapidlers Sulzbacher war Sabitzer zur Stelle – 1:1.

Vergebenes Geschenk

Nach der Pause ersetzte Barisic den unsicheren Kapitän Hofmann durch den langzeitverletzten Dibon, der erstmals seit April wieder zum Einsatz kam. Und der Rückkehrer sollte auch sofort im Mittelpunkt stehen.