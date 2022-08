Nur ÖFB-Spiel war beliebter: Mehr als 800.000 ORF-Zuseher beim EM-Finale

Ein "Sommermärchen" ist am Sonntagabend nicht nur für Englands Frauen-Nationalteam mit dem EM-Sieg im eigenen Land zu Ende gegangen. Auch der ORF sah ein solches in einer Aussendung gegeben und blickte erfreut auf insgesamt 4,5 Mio. Zuseherinnen und Zuseher, die zumindest kurz via Live-Übertragung in Kontakt mit dem sportlichen Großereignis kamen (weitester Seherkreis). Das entspricht 59 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.