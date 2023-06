Nur 4 Siege in 15 Spielen: Das DFB-Team ist in der Krise

Das deutsche Fußball-Nationalteam befindet sich weiter auf Talfahrt. Die 0:1-Niederlage am Freitag in Warschau gegen Polen war bereits das dritte Match in Folge, das die Mannschaft von Hansi Flick nicht gewinnen konnte. Die Skepsis und Kritik werden in Deutschland immer grĂ¶ĂŸer.

„Ich bin absolut ĂŒberzeugt von dem Weg, den wir gehen“, versicherte Bundestrainer Hansi Flick nach der Niederlage durch ein Tor von Jakub Kiwior, aber die Zahlen und die jĂŒngsten Auftritte sprechen gegen den 58-JĂ€hrigen.