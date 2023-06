Keine Stammplatz-Garantie für Bayern-Star Neuer im DFB-Team

Deutschland Bundestrainer Hansi Flick erwartet Manuel Neuer bei seiner Rückkehr wieder auf einem Top-Level. „Ich bin überzeugt davon, dass er, wenn er wieder fit ist, zurück auf sein altes Niveau kommen wird“, sagte Flick in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters Bayern München arbeitet nach seinem Beinbruch in der Reha an seinem Comeback. „Bei Manu läuft es gut. Wir haben uns in München beim Spiel Bayern gegen Leipzig kurz getroffen. Er ist jetzt schon ein bisschen früher dran als ursprünglich erwartet“, berichtete Flick (58).