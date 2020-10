Null Punkte für Rapid, viel Lob von Kühbauer: "Unglaublich gut"

Dass es so weit gekommen ist, lag auch an Schiedsrichter Kralovec. In Minute 46 hätte der bereits verwarnte Nketiah nach einem Ellbogenstoß gegen Stojkovic ausgeschlossen werden müssen. „Ich muss dem Schiedsrichter und seinem Assistenten glauben, dass sie es nicht gesehen haben“, haderte Kühbauer. „Und dann war auch noch ein klarer Elfer zu geben, weil die Hand zum Ball gegangen ist.“

Logisch fällt deswegen das Resümee des Burgenländers aus: „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, wenn nicht gar ein Sieg. Leider haben wir uns nicht belohnt.“

Strebingers Verspätung

Kritik an Tormann Richard Strebinger gab es – zumindest öffentlich – nicht: „Leider kann für einen Tormann niemand anders mehr retten. Ja, er ist zu spät gekommen beim 1:1. Aber das Leben geht weiter und er muss das schnell aus seinem Kopf raus kriegen.“

Bereits am Sonntag wartet das Spiel in Wolfsberg und dann die Reise nach Norwegen zur Partie gegen Molde. „Wir müssen das Spiel jetzt abhaken und konzentrieren uns auf das nächste Liga-Match gegen den WAC. Wir können in dieser Europa-League-Gruppe weiterkommen“, meint Ljubicic.