Noch zwei WAC-Legionäre: Folgt der Abschied vom Österreicher-Topf?

Anders sieht das beim WAC aus. Die Wolfsberger haben noch zwei Legionäre verpflichtet. Den vertragslosen Innenverteidiger Kevin Bukusu und den Stürmer Maurice Malone, der von Augsburg ausgeliehen wird.

Wenig Spielpraxis

Der 21-jährige Bukusu spielte bis Saisonende in der zweiten niederländischen Liga. Der 22-jährige Malone war in der abgelaufenen Saison in der zweiten deutschen Liga, ebenfalls als Leihspieler, aktiv.