Ried setzt auf Kragl und Kronberger, die Austria auf Dovedan

Anders als in den vergangenen Transferzeiten haben die Bundesligisten einen strategischen Nachteil: In den Top-Ligen kann am 1. September noch gewechselt werden, in Österreich hingegen nicht. Last-Minute-Verpflichtungen von „Übriggebliebenen“, die eigentlich größere Ziele hatten, sind damit nicht möglich.

Keinen Stress hat Nikola Dovedan, der als Vertragsloser später wechseln kann. Der 28-jährige Ex-Nürnberg-Legionär wird von Austria-Investor Jürgen Werner besonders geschätzt und soll bei den Violetten Marco Djuricin ersetzen.