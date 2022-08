Auf Admiras Cup-Triumph folgt der Millionenregen für Sasa Kalajdzic

Der 30. August 2022 wird als einer der erfolgreicheren Tage in der jüngeren Vereinsgeschichte der Admira eingehen. Zum einen zeigte die junge Mannschaft nach dem NÖ-Derbysieg gegen den SKN in der 2. Liga, dass auch im Cup erstklassig gespielt werden kann. Altach – also ausgerechnet jener Verein, der die Südstädter in letzter Minute hinunterschickte – wurde mit 3:0 abgeschossen.

In der zweiten Cup-Runde trafen Rasner (17.), Badji (22.) und Ristanic (41.) gegen die von Weltmeister Miroslav Klose gecoachten Vorarlberger noch vor der Pause.

Letzte Hürde Medizincheck

Bereits vor dem einseitigen Duell hatte ein Ex-Spieler seinen große Tag: Sasa Kalajdzic absolvierte den Medizincheck bei Wolverhampton. Die Wolves dürften Mittwoch Vormittag den ÖFB-Teamstürmer als Neuzugang präsentieren.

Für den Zwei-Meter-Mann kassiert Stuttgart 18 Millionen Euro, weitere Boni können bei Erfolgen des 25-Jährigen folgen.

Und hier kommt die Admira ins Spiel. Genauer gesagt Ex-Manager Amir Shapourzadeh. Der Deutsch-Iraner hatte Kalajdzic 2019 mit einem besonders geschickten Deal nach Deutschland verkauft.