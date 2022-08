Sensation in Dornbach: Der Sport-Club wirft Lustenau aus dem Cup

In der Regionalliga Ost lief es für den Sport-Club noch nicht nach Wunsch. Zuletzt gab es am Freitag bei TWL Elektra eine gar 0:1-Niederlage. Im Cup schaffte es der Traditionsverein aber sensationell in die dritte Runde. Die Dornbacher feierten einen 2:0-Erfolg gegen Austria Lustenau.

Beide Treffer erzielte Ivan Andrejevic (10., 12.). Die Vorarlberger waren fast mit ihren kompletten Standard-Mannschaft angetreten, waren auch spielbestimmend, aber nicht zwingend genug. Lustenau traf aus einem Elfmeter die Latte, hatte aber auch bei einem Schuss von Beljan an die eigene Torumrandung Glück.