Der steile Aufstieg des LASK zur Mannschaft der Stunde

Nach einer völlig verkorksten Saison, in der man es nicht in die Meistergruppe geschafft hat, läuft es für den LASK heuer richtig rund. Die Linzer kommen heute als Bundesliga-Tabellenführer nach Imst, wo man in der zweiten Cup-Runde gegen den Tiroler Drittligisten den Erfolgslauf fortsetzen will. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer ist als einzige noch ungeschlagen und musste nur beim 1:1 gegen die Austria Punkte abgeben. Ein überraschender Aufstieg aus der Qualigruppe zur Mannschaft der Stunde in Österreich.