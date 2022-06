Nations League: Portugal holte zum Auftakt ein 1:1 in Spanien

Spanien und Portugal haben sich beim iberischen Aufeinandertreffen zum Auftakt der Fußball-Nations League mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis getrennt. Das Team von Luis Enrique legte am Donnerstagabend in Sevilla durch Alvaro Morata (25.) vor, Ricardo Horta (82.) gelang aber noch der Ausgleich fĂŒr die GĂ€ste. Im Parallelspiel der Liga A schlug Tschechien die Schweiz mit 2:1. Den Treffer der "Nati" erzielte Salzburg-StĂŒrmer Noah Okafor.

Skandinavische AuswÀrtssiege gab es in Liga B. Schweden gewann in Slowenien nach Toren von Emil Forsberg (39./Elfmeter) und Dejan Kulusevski (88.) mit 2:0, die in derselben Gruppe spielenden Norweger schlugen WM-Starter Serbien auswÀrts mit 1:0. Erling Haaland (26.) traf in Belgrad entscheidend. Israel und Island spielten ebenfalls in der zweithöchsten Leistungsstufe 2:2.

Starker Beginn

Spanien und Portugal legten im Estadio Benito VillamarĂ­n forsch los. Nach guten Angriffen auf beiden Seiten verwertete Morata einen wunderbar ausgespielten Konter ĂŒber Gavi und Pablo Sarabia zur spanischen FĂŒhrung. Der zunĂ€chst geschonte Cristiano Ronaldo sah dies von der Bank aus. Die Heimischen hĂ€tten bis zur Pause dann noch nachlegen können.