Nations League: Österreich gewinnt knapp in Rumänien

Österreichs Fußballteam liegt in der Gruppe 1 der Liga B der Nations League weiterhin in Führung. Dem Erfolg in Nordirland am Sonntag folgte der zweite Auswärtssieg innerhalb von vier Tagen. Beim 1:0 in Ploiesti gegen Rumänien gelang die Revanche für die 2:3-Niederlage gegen die Osteuropäer in Klagenfurt vor wenigen Wochen.

Österreich begann erstmals in der Geschichte mit elf Spielern aus der deutschen Bundesliga. Die Deutschen selbst hatten Tags zuvor beim 3:3 gegen die Schweiz nur sechs in der Startelf – ergänzten diese allerdings mit Legionären aus Italien, Spanien und England. Die Rumänen haben nur zwei Legionäre in den fünf großen Ligen Europas, aber eine Mannschaft, die gefällig Fußball spielt und die Österreicher wie auch im ersten Duell in Klagenfurt vor Probleme stellen konnte.