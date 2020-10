Zufriedene Österreicher: „Der Sieg tut wirklich gut“

Das Geheimnis der drei Siege in einer Woche? Lainer: „Wir ziehen alle an einem Strang, wir gehen immer an unsere Grenzen. Das hat man in den Partien jetzt gesehen.“ Routinier Martin Hinteregger weiß, „dass mit der Qualität auch die Erwartungen gestiegen sind. Dennoch haben wir beide Bewerbsspiele gewonnen, obwohl viele Spieler gefehlt haben.“

Die Kritik, dass nicht alles in Ploiesti rund gelaufen war, versteht Hinteregger: „Wir haben immer wieder schwächere Hälften. So wie in Nordirland waren wir auch diesmal in der ersten Hälfte nicht so präsent, dafür war die zweite umso besser.“