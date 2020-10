Nationalteam: Mit mehr Mut aufs Ganze gehen

Dem Auswärtssieg in Norwegen folgte eine Heimniederlage gegen Rumänien. Im Test gegen Griechenland wähnte man sich bereits auf der Verliererstraße, ehe im Finish doch die gewinnbringende Ausfahrt gefunden wurde.

Selbst beim 1:0 in Nordirland präsentierte das Team zwei Gesichter, ein schönes mit einer tollen ersten Hälfte, ein erstauntes, wie auch vielleicht etwas zweifelndes, aufgrund des verlorenen Fadens im Spiel nach der Pause. Was folgt nun am Mittwoch in Ploiesti (20.45 Uhr) gegen Rumänien, wo man Revanche nehmen will für das 2:3 von Klagenfurt?

Das Gastspiel in Belfast hält als jenes Beispiel her, welches die fehlende 90-minütige Konstanz deutlich skizziert. Österreichs Stil entwickelte sich aufgrund der vorhandenen Spieler in Richtung Angriffspressing, das schon öfters zum Erfolg führte. Umso erstaunlicher erscheint es, dass man hie und da nach einer Führung die Vorgehensweise ändert und zur Passivität tendiert.