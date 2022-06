Österreichs Nationalmannschaft peilt nach dem 3:0 gegen Kroatien den nächsten Erfolg in der Nations League an. Die ÖFB-Auswahl empfängt am Montag-Abend (20.45 Uhr/im KURIER-Liveticker) im Wiener Happel-Stadion den vorjährigen EM-Semifinalisten Dänemark, der am Freitag einen überraschenden 2:1-Auswärtssieg gegen Weltmeister Frankreich gelandet hat. Dennoch glaubt Teamchef Ralf Rangnick an die Chance auf weitere drei Punkte für seine Truppe.